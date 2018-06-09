РИАМО - 9 июн. Жителям многоквартирного дома в подмосковной Лобне сделали перерасчет и вернули 32 тысячи рублей за двойную оплату коммунальных услуг в ноябре 2017 года, сообщается на сайте Госжилинспекции Московской области.

«Управляющая компания ООО «ПИК-Комфорт» отчиталась об исполнении предписания Госжилинспекции Московской области о проведении перерасчета жителям дома №3 по улице Юности в городском образовании Лобня», – сообщил руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.

Инспекторы надзорного органа провели документарную проверку, в ходе которой выяснилось, что в ноябре 2017 года жителям многоквартирного дома производилось начисление платы по двум лицевым счетам, что привело к удвоению платежей за коммунальные услуги. Эта ошибка повлекла неполную оплату гражданами и начисление пеней в феврале 2018 года.

Как говорится в сообщении, начисление пеней и ошибки в платежных документах являются нарушением части 1 статьи 161 и части 14 статьи 155 Жилищного Кодекса РФ.

Жилищные инспекторы выдали предписание вернуть денежные средства жителям, управляющая компания ООО «ПИК-Комфорт» вернула 32 тысячи рублей пострадавшим.

«Призываю управляющие компании внимательно и ответственно относиться к такому важному вопросу, как начисление платежей за жилищно-коммунальные услуги. Безответственное отношение к жителям домов, вверенных вам в управление, может закончиться не только санкциями со стороны Госжилинспекции, но и отказом жителей от ваших услуг», – сказал Соков.