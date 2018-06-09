РИАМО - 9 июн. Сотрудники Управления Росреестра по Московской области проведут встречу с кадастровыми инженерами 19 июня на территории особой экономической зоны в городском округе Дубна, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Управление Росреестра по Московской области 19 июня проведет выездное консультационное мероприятие на территории АО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна»», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: Московская область, город Дубна, улица Программистов, дом №4. Встреча начнется в 11:00. Среди приглашенных участников сотрудники и кадастровые инженеры организации, а также представители компаний-резидентов особой экономической зоны.

Управление на регулярной основе проводит выездные консультации для сотрудников крупных предприятий и производств Подмосковья.

Особое внимание ведомство уделяет вопросам предоставления государственных услуг Росреестра в учетно-регистрационной сфере, в том числе в электронном виде, мерам защиты недвижимого имущества от посягательств мошенников и возможностям обезопасить себя при проведении сделок с недвижимостью.