РИАМО - 9 июн. В Подмосковье ночью и утром 10 июня температура воздуха может опуститься до минус 2 градусов, водителям рекомендуют быть осторожнее на дорогах, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночные и утренние часы 10 июня по территории Московской местами ожидаются заморозки – от минус двух до нуля градусов», - говорится в сообщении.

Главное управление МЧС России по Московской области предупреждает, что при заморозках лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, необходимо воздержаться от выхода на улицу, а пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог.

Водителям транспортных средств рекомендуется снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения.

«Нельзя забывать, что неблагоприятные погодные условия представляют опасность для всех участников дорожного движения. Обратите внимание, что в условиях плохой видимости пешеходы хуже ориентируются на дороге», - уточняется в материале.