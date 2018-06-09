РИАМО – 9 июн. Роспотребнадзор порекомендовал россиянам обратить внимание на выбор места для отдыха, в ряде стран обнаружено обострение инфекционных заболеваний, передает в субботу Федеральное агентство новостей.

«В некоторых странах мира зафиксировано ухудшение эпидемиологической ситуации по опасным для здоровья человека инфекционным заболеваниям», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предоставила данные о заражении лихорадкой Эбола в демократической республике Конго, 56 человек заразились ей с начала мая этого года. Инфекции также обнаружили в Индии, Бразилии, Либерии, странах Африки и Ближнего Востока.

Ранее Роспотребнадзор предостерег жителей России от поездки в Швейцарию из-за роста случаев заболевания туляремией. В Швейцарии показатели заболеваемости туляремией оказались в десять раз выше, чем в соседних государствах.