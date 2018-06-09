РИАМО - 9 июн. Депутаты Госдумы от Московской области подчеркнули роль команды губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и его знания в выполнении задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным.

В субботу в Мособлдуме проходит внеочередная конференция Московского областного отделения партии «Единая Россия». В ходе мероприятия делегаты выдвинули кандидатуру Воробьева на пост главы региона.

«С большой радостью пришли сегодня на конференцию. У нас единая команда, она уже сформировалась, прошли уже не одни выборы. Мы должны быть вместе. Президент поставил непростые задачи, губернатор имеет знания, команду, контролирует процесс», - сказал депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Он отметил, что все региональные программы нацелены на социальное развитие, благополучие и перспективы.

«Программы, реализуемые в Подмосковье, продолжают то, что уже сделано. Это и детские сады, и медицина, и школы, и переезды, и развитие бизнеса. Главное, не останавливаться», - подчеркнула депутат Госдумы Ирина Роднина.

Она добавила, что Московская область развила очень хороший темп. Большую роль в этом играет команда губернатора.

«Главной задачей каждого кандидата является исполнение задач, поставленных президентом. Главное, чтобы каждый житель чувствовал, что делаются добрые дела, которые делают жизнь лучше и счастливее. Чтобы завтра жизнь была лучше и счастливее», - заключила депутат Госдумы, член президиума регионального политического совета Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» и один из претендентов на выдвижение на выборы Валентина Кабанова.

Выборы губернатора Московской области пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года.