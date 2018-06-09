РИАМО - 9 июн. Секретарь Московского областного отделения партии «Единая Россия» Лидия Антонова и министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин заключили соглашение о взаимодействии в сфере контроля за реализацией госпрограммы региона «Формирование современной комфортной городской среды на 2018-2022 годы», передает корреспондент РИАМО.

«Практически на всех этапах формирования программ ЖКХ присутствуют депутаты Государственной думы и Мособлдумы. Для нас это очень важно. Но важно, чтобы также осуществлялся совместный мониторинг и контроль над ходом исполнения программы в части ремонта подъездов многоквартирных домов», - сказал Хромушин журналистам.

Он отметил, что также в соответствии с договором «Единая Россия» будет участвовать в проведении взаимосогласованных мероприятий и совместных акций.

За период 2016-2017 годов было отремонтировано 38 тысяч подъездов. В 2018 году региональные власти планируют привести в порядок более 30 тысяч объектов. Кроме того, в этом году был значительно увеличен комплекс проводимых работ.

С начала текущего года в Подмосковье отремонтировали 5 тысяч подъездов в многоквартирных домах (МКД). Виды работ, которые будут выполняться в конкретном подъезде, в обязательном порядке должны согласовываться с жителями.