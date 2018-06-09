РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 июн. В подмосковном Королеве водитель сбил ребенка, выехав на тротуар, сообщается в паблике Mash в соцсети «ВКонтакте».
В Сети опубликовали видео, на котором видно аварию – автомобиль наезжает на ребенка, который шел по тротуару. Несчастный случай произошел 8 июня по адресу: улица Болдырева, дом №5.
«Очевидцы сразу же бросились на водителя. А он, похоже, вообще не понял, что произошло», – говорится в подписи в видео.
Водитель скрылся с места аварии, в настоящий момент он разыскивается.
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