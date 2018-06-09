РИАМО - 9 июн. Сервис по оплате парковки в Москве и пополнению парковочного счета через СМС-сообщения работает стабильно после произошедшего утром в субботу сбоя, сообщается на сайте «Московского паркинга».

Ранее на сайте сообщалось о сбое в оплате парковки через СМС‑сообщения. Технические специалисты приложили все возможные усилия для скорейшего восстановления работы сервиса.

«Все сервисы оплаты парковки и пополнения парковочного счета через смс-сообщения восстановлены. Для оплаты парковки вы можете воспользоваться любым удобным способом: мобильным приложением «Парковки Москвы», через СМС, паркоматами, голосовой оплатой или личным кабинетом на сайте parking.mos.ru», – говорится в сообщении.

Автомобилистам принесли извинения за доставленные неудобства.

По всем вопросам можно обратиться в единый в контакт-центр по телефону: 8(495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.