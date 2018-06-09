РИАМО - 9 июн. Инспекторы Госадмтехнадзора и представители Торгово-промышленной палаты (ТПП) за три года совместной работы смогли устранить почти 3 тысячи нарушений в сфере чистоты и порядка на предпринимательских объектах Московской области, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

С 2016 года Госадмтехнадзор Подмосковья активно привлекает сотрудников ТПП региона к участию в совместных рейдах по выявлению нарушений в сфере чистоты, порядка и благоустройства. Совместные мероприятия проводятся на торговых объектах.

«Согласно основного постулата политики губернатора Московской области Андрея Воробьева, чутко и внимательно относиться к нуждам населения, ведомство создало новаторский инструмент профилактики и общественного контроля. С 2016 года мы стали привлекать к наведению чистоты и порядка представителей ТПП. В результате мы получили прорывное увеличение количества устраненных нарушений на объектах регионального предпринимательства. Так, в 2016 году устранено 764 нарушения, а в 2017 уже вдвое больше, а в 2018 году устранено 642 нарушения», – сказала начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

Она добавила, что в ходе рейдов участники стараются в первую очередь напомнить представителям бизнеса о требованиях в сфере благоустройства и добиться ликвидации зафиксированных ими недостатков.

«Хозяевам торговых заведений выдаются сообщения о наличии на их объектах нарушений правил благоустройства. Если нарушения устраняются, к административной ответственности нарушители не привлекаются», – дополняется в сообщении.