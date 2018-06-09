Памятник «В ознаменование 300-летия Российского флота» в Москве, который москвичи называют просто Петром Первым, 20 лет назад вызвал много критики, но уже успел «вжиться» в пейзаж – без него сложно представить вид на Красный Октябрь и ЦДХ. Бронзовый Петр Зураба Церетели, который даже выше статуи Свободы, привлекает туристов и руферов именно своими габаритами и легендами. Корреспонденты РИАМО узнали, как монумент устроен изнутри, и поднялись на палубу-смотровую.

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Искусственный остров

Памятник установлен на искусственном острове, в месте разделения Водоотводного канала и Москвы-реки. Автором проекта выступил Президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Открытие состоялось 5 сентября 1997 года в рамках празднования 850-летия Москвы

По легенде, изначально памятник изображал Гулливера и должен был быть установлен в Англии, но там от него отказались. По другой версии – это был Колумб и строился к 500-летию Американского континента.

Высота монумента от нулевой отметки составляет 94 метра. Он состоит из трех основных частей: постамента, корабля с мачтой и фигуры Петра Первого за штурвалом.

На постройку монумента ушло чуть меньше года. Части собирали вместе 120 монтажников.

Железобетонный фундамент памятника образует искусственный остров в обрамлении фонтанов, что создает впечатление, будто огромный корабль движется по волнам. Под деревянной площадкой перед памятником находится насосная, которая обеспечивает работу системы фонтанов.

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Эпик-фейл с флагами

Постамент выполнен в виде ростральной колонны, украшенной 12 носовыми частями кораблей – рострами. На корабле всего 15 флагов с изображением Андреевских крестов, покрытых позолотой, как и свиток в руке Петра. Все они установлены на поворотных флагштоках, за счет чего поворачиваются даже при небольших порывах ветра.

А вот с исторической точки зрения есть нестыковка. Раньше ростральные колонны украшали носовыми частями вражеских кораблей, в то время как на постаменте памятника Петра все флаги – с русскими Андреевскими крестами.

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Сотня ступеней и лучший вид

Попасть на памятник и внутрь него обычным туристам нельзя, хотя руферы неоднократно пытались туда проникнуть. Ведь отсюда открывается один из лучших видов на Москву.

Доступ открыт только сотрудникам инженерно-производственной группы «Гормоста», который занимается его техобслуживанием. Два раза в неделю специалисты проводят осмотр конструкции в специальной форме и защитных касках.

Чтобы подняться на палубу, нужно преодолеть 10 лестничных пролетов и еще три вертикальные лестницы-стремянки, которые образуют целый лестничный лабиринт. Чтобы проще сориентироваться, на какой высоте ты находишься, над ступеньками указаны отметки высоты.

В принципе, внутри памятника, кроме сотни ступенек и тусклого света, нет ничего интересного. Зато с палубы, которая расположена выше уровня птичьего полета, открывается потрясающий вид на главные достопримечательности столицы: Москву-реку, Кремль, Крымский и Патриарший мосты, храм Христа Спасителя, «Москву-Сити», Останкинскую телебашню, Парк искусств «Музеон» и на башни Кремля.

Когда-то здесь ощущался аромат шоколада с фабрики «Красный октябрь», но после того, как фабрику сменили бары, запах пропал.

На случай сильных дождей и снега в палубу вмонтирован водоприемник с системой водоудаления, через который влага уходит по трубам в Москву-реку.

18-метровая фигура самого Петра закреплена на подставке «Петербург» - художественной имитации видов города, украшенной лепниной, рассказывают в ГБУ «Гормост».

На палубе установлено восемь прожекторов, а еще несколько, направленных в сторону памятника, находятся за ограждением «острова». Таким образом, создается целый ансамбль вечерней подсветки Петра.

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Как подняться на мачту

Высота мачты составляет около 60 метров, что равно примерно 20-этажному дому. Чтобы подняться на нее по специальным скобам, сотрудники Гормоста используют снаряжение промышленного альпинизма, надевают плотные перчатки и прорезиненную обувь.

На вершине мачты беспрерывно работают сигнальные огни. Это позволяет избежать столкновения с монументом вертолетам.

А еще памятник облюбовали киношники и птицы, которых приходится отгонять и чистить Петра от их гнезд. Внутри монумента даже снимали кино, ведь здесь отличная акустика.