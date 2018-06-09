РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 июн. В преддверии Дня России в оздоровительном лагере на базе гимназии №17 подмосковного Королева состоялся праздничный концерт, дети подготовили творческие номера, также им рассказали о главных символах страны и об истории праздника, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В субботу на концерте в оздоровительном лагере дневного пребывания «Космос» в гимназии №17 выступили представители танцевального коллектива «Эстрея», вожатые лагеря и воспитанники каждого из шести отрядов лагеря.

«Лагерь обязательно готовится ко Дню России. Мы считаем, что это один из главных праздников нашей страны, который учит детей любить Родину. В концерте приняли участие ребята из всех отрядов – подготовили стихи, танцы», – сказала директор гимназии №17 Вера Герасимова.

Она также отметила, что в ходе смены, которая продлится до 29 июня, особые мероприятия будут проводиться и в День памяти и скорби. Ребята отправятся к Мемориалу Славы, чтобы возложить цветы. Также в этот день детям расскажут о Великой Отечественной войне.