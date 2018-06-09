РИАМО - 9 июн. Делегаты внеочередной конференции Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» выдвинули кандидатуру Андрея Воробьева на выборы губернатора Подмосковья, передает корреспондент РИАМО.

В субботу в Мособлдуме проходит внеочередная конференция Московского областного отделения партии «Единая Россия».

«За Володина Романа Александровича - восемь голосов, за Воробьева Андрея Юрьевича - 199, за Кабанову Валентину Викторовну - 13, за Лысенко Александра Евгеньевича - семь, за Толмачева Александра Романовича - три. Протокол подписан», - сказал председатель счетной комиссии конференции Александр Костомаров.

Он отметил, что ни один бюллетень не был испорчен.

«Хочу поблагодарить однопартийцев за поддержку. Наша задача – единой командой двигаться вперед, делать Подмосковье сильным, здоровым и чистым регионом. Впереди очень много работы!» - поблагодарил делегатов партконференции Воробьев.

Делегаты выбирали из пяти кандидатур: члена регионального политического совета Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», председателя общественного совета федерального партийного проекта «Безопасные дороги» в Московской области Романа Володина, члена бюро Высшего совета партии «Единая Россия», губернатора Московской области Андрея Воробьева, члена президиума регионального политического совета Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», депутата Госдумы Валентины Кабановой, сопредседателя регионального штаба ОНФ в Московской области Александра Лысенко и члена регионального политического совета Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», члена советов депутатов городского округа Луховицы Александра Толмачева.

Кроме участия в голосовании, делегатам внеочередной конференции предстоит решить ряд организационных вопросов, связанных с участием «Единой России» в выборах.

Выборы губернатора Московской области пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года.