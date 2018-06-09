РИАМО - 9 июн. В Подмосковье ввели в эксплуатацию участок реконструкции федеральной трассы А-104 Москва – Дмитров – Дубна (Дмитровское шоссе) с 44-го по 47-й километр, говорится в сообщении пресс-службы Росавтодора.

Дорожники расширили трассу с четырех до шести полос движения и возвели транспортную развязку на пересечении Дмитровского шоссе и федеральной дороги А-107 «Московское малое кольцо».

«К моменту старта реконструкции в 2014 году пропускная способность этого участка Дмитровского шоссе была практически исчерпана. Проведение работ позволило обеспечить беспрепятственное движение как в сторону Дмитрова, так и в сторону Москвы за счет расширения проезжей части, разделения транспортных потоков на разные уровни и ликвидации светофоров. В результате пропускная способность участка выросла в 1,5 раза – до 77 тысяч автомобилей в сутки», – сказал глава руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт.

Также дорожники построили переходно-скоростные полосы и дублеры для проезда общественного транспорта и машин экстренных служб. В целях безопасности они установили 2 километра осевого барьерного ограждения и 263 дорожных знака, построили свыше 4 километров линий электроосвещения и три надземных пешеходных перехода.

Для обеспечения комфорта жителей прилегающих к трассе поселков установлены шумозащитные экраны общей протяженностью 3,4 километра.

Еще одна мера повышения безопасности движения – оснащение участка автоматизированной системой управления дорожным движением. В настоящий момент она работает в тестовом режиме.

Оборудование позволяет отслеживать и распределять транспортные потоки, следить за соблюдением правил дорожного движения, заранее информировать автомобилистов об изменениях погодных условий. Система поможет и при ДТП: в случае аварии водители увидят информацию на электронных табло и смогут заранее сменить полосу движения.

«Федеральные дорожники проводят в Подмосковье масштабные работы. В настоящее время на федеральной дорожной сети Московской области строится еще 18 объектов. Эти изменения способствуют не только улучшению дорожной обстановки в регионе, но и в целом оказывают положительный социальный эффект», – отметил министр транспорта Подмосковья Игорь Тресков.