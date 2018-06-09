РИАМО - 9 июн. Парки Москвы приглашают болельщиков и горожан приобщиться к футбольной культуре в перерывах между матчами мундиаля, для этого подготовлена специальная программа «Овертайм в парке», говорится в сообщении пресс-службы «Мосгорпарка».

«Чемпионат мира по футболу – это не только матчи на крупнейших стадионах России, но и повод приобщиться к событию мирового масштаба. Москвичей и гостей столицы приглашают провести «дополнительное время» с футболом, который не заканчивается трибунами и телевизионными трансляциями. На протяжение всего чемпионата болельщики, иностранные туристы, любители футбола и все, кто хотя бы немного интересуется одним из самых популярных видов спорта, смогут принять участие в тематических развлекательных программах в парках Москвы», – говорится в сообщении.

Так, 14 июня в парке «Красная Пресня» состоится неофициальное открытие ЧМ-2018. На сцене парка с 17:00 будут выступать звезды и ветераны футбола, участники проекта «Голос» и «Фабрики звезд». Гости смогут поиграть в футбольный бильярд, футбольный дартс, а также взять бесплатные уроки у именитых футболистов на мастер-классе.

Кроме того, в парке «Красная Пресня» с 9 по 15 июля каждый день будут проходить мастер-классы по футболу для детей с участием профессиональных тренеров ведущих футбольных клубов, а в парке «Сокольники» уроки будут давать с 15 по 22 июня.

В парке «Сокольники» 7 июля пройдет первый этап открытого турнира любительских футбольных команд Москвы имени Константина Бескова. Эти соревнования посвящены памяти великого тренера «Спартака» и бывшего футболиста сборной СССР. Второй этап запланирован на 14 июля с 12:00 до 16:00. В турнире принимают участие 14 любительских футбольных команд Москвы, их поддерживают звезды футбола и известные футбольные тренеры, которые выступят с приветственным словом на открытии турнира.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках».