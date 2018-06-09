РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 июн. Выставка графики из фондов Красногорского филиала Музея Победы проходит в библиотеке иностранной литературы в Москве, говорится в сообщении информационного центра Музея Победы.

«Сотни посетителей Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы (ВГБИЛ) ознакомились с произведениями известных художников-графиков 40-х годов. Они представлены на выставке из фондов Красногорского филиала Музея Победы «Антифашистская графика времен войны». Это плакаты, карикатуры, рисунки, листовки, созданные художниками-фронтовиками Борисом Ефимовым, Борисом Пророковым, Александром Житомирским, Борисом Клинчем, Иваном Харкевичем и Николаем Жуковым», – говорится в сообщении.

Уточняется, что выставка открылась 6 июня. В ее торжественном открытии участвовали заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Светлана Любенкова, заместитель директора музея по экспозиционно-выставочной работе Эльдар Янибеков, представитель ВГБИЛ имени Рудомино Елена Новикова и другие.

Выставка «Антифашистская графика времен войны» будет работать до 8 июля 2018 года.