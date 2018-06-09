РИАМО - 9 июн. В Московской области для обеспечения безопасности во время празднования Дня России будут задействованы более 1,3 тысячи народных дружинников, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

«В обеспечении безопасности в День России, 12 июня, в Подмосковье будет задействовано 280 казаков и 1360 народных дружинников», - сказал собеседник агентства.

День России – 12 июня – государственный праздник Российской Федерации. Отмечается ежегодно с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.