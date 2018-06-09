РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 9 июн. В подмосковных Котельниках прошел автопробег «Километры добрых дел» организации помощи многодетным семьям «МногоМама», более 3 тысяч килограммов гуманитарной помощи отправили многодетным семьям Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В Котельниках прошел автопробег «Километры добрых дел» организации помощи многодетным семьям «МногоМама». На 17 машинах, из которых были пять автомобилей жителей Котельников, отправили в Шатуру и Рошаль более трех тысяч килограммов гуманитарной помощи для многодетных семей», – говорится в сообщении.

Координатор филиала «МногоМама Котельники» Татьяна Авилова передала капсулу «Добрых дел». Она отметила, что за предыдущие три автопробега для многодетных семей удалось доставить более 1,5 тонн гуманитарной помощи в различные регионы России.

«Какое счастье, что есть семья и особенно, когда она большая и в ней растет много детей. Данную акцию поддерживает администрация Котельников и совет депутатов. Это добрые дела, которые нужно нести и делиться ими с окружающими. Спасибо за ваше неравнодушие и готовность оказывать помощь тем, кто в ней нуждается», – сказала депутат совета депутатов Котельников Вера Арешкина.

Для подопечных организации Шатуры и Рошаля отправили одежду, продукты питания, предметы первой необходимости, бытовую химию, посуду и многое другое. Также семьям оказывается и адресная помощь.

Автопробег «Километры добрых дел» стартовал в 2017 году по инициативе организации «МногоМама». В июле текущего года участники организации проедут по маршруту «Котельники – Тула – Задонск – Волгоград – Анапа». Данный проект направлен на популяризацию семейных ценностей и комплексную поддержку многодетных семей. Он проводится в форме автопробега инициативных многодетных семей по городам России с информационно-просветительской и благотворительной целью.

В состав организации «МногоМама» входят более 70 тысяч семей по всей России, из них около 24 тысяч из Москвы и Московской области. В городском округе на сегодняшний день более 100 семей находятся в организации.