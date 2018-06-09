РИАМО - 9 июн. В Москве и Подмосковье в день открытия чемпионата мира по футболу 2018 года, которое состоится 14 июня, ожидается переменная облачность без осадков, воздух прогреется до плюс 20 градусов, однако болельщикам стоит взять с собой ветровки, сообщил РИАМО в субботу ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Ночи станут теплее, будет около плюс 8-12 градусов 13 и 14 июня. 14 и 15 июня ожидается переменная облачность без осадков, будет вполне комфортная погода, по прогнозу, где-то плюс 16-20 градусов», - сказал Цыганков.

Он добавил, что ожидается слабый ветер северного направления, поэтому болельщикам, которые проведут 14 и 15 июня на открытых стадионах, следует взять с собой ветровку.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках».