РИАМО - 9 июн. На киберфутбольной арена FIFA, которая откроется на площадке фестиваля «День России. Московское время» в парке Горького, 11 и 12 июня пройдут встречи с известными футболистами, летсплейщиками, спортивными комментаторами и блогерами, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«На киберарене для игры в FIFA-18 разместят 30 стационарных и три центральные игровые консоли, изображение с которых будет выводиться на огромные экраны. Посетители смогут бесплатно поиграть в киберфутбол, посмотреть шоу-матчи, послушать выступления рэп-исполнителя Dino MC 47 и встретиться со своими кумирами, спортсменами мирового уровня», – говорится в сообщении.

В празднике будут участвовать бронзовый призер Евро-2008 года Роман Павлюченко, один из лучших футболистов в истории сборной России Александр Мостовой, вратарь московского «Локомотива» и участник сборной РФ по футболу Руслан Нигматуллин, а также заслуженный мастер спорта и бронзовый призер чемпионата Европы Роман Широков.

Кроме мастеров футбола на встрече можно будет пообщаться со спортивными блогерами и комментаторами Евгением Спиряковым, Владимиром Стогниенко, Георгием Черданцевым и Нобелем Арустамяном.

Известные киберфутболисты и видеоблогеры проведут на фестивале шоу-матчи. Свое мастерство покажут Сергей «Kefir» Никифоров (чемпион России в FIFA 2012 и 2015 годов), Хан «hantigr_4» Балабеков (киберспортсмен, чемпион России в FIFA 2017 года), Роберт «Ufenok77» Фахретдинов (профессиональный игрок в FIFA, выступающий за Loko Esports team), Никита «Finito» Куриленко (чемпион РФПЛ по киберфутболу), Максим «Goodmax» Гутник (популярный видеоблогер) и Андрей «PandaFX» Шелковский (популярный видеоблогер).