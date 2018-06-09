РИАМО - 9 июн. Проведение митинга оппозиции 10 июня на проспекте Академика Сахарова было согласовано властями города, организаторами акции являются экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков, правозащитник Лев Пономарев и член ПАРНАСа Михаил Шнейдер, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«Акция оппозиции 10 июня согласована по традиционному маршруту: шествие по внутренней стороне Бульварного кольца и на проспекте Сахарова, затем митинг на улице Маши Порываевой и проспекте Сахарова», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сбор участников назначен на 12:00, митинг начнется в 13:00 и продлится до 15:00. Согласно инициативе заявителей, основная идея акции — «прекращение произвола силовых структур, уголовных дел за репосты, массовых задержаний активистов и преследования политических оппонентов действующей власти».

Также, в соответствии с заявкой на митинг, организаторами акции являются экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков, правозащитник Лев Пономарев и член ПАРНАСа Михаил Шнейдер. В инициативную группу вошли политики, общественные деятели и писатели, в том числе Ксения Собчак, Ирина Прохорова, Владимир Войнович, Людмила Улицкая.