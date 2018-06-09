РИАМО - 9 июн. В Подмосковье на съезде с Ленинградского шоссе в сторону международного аэропорта «Шереметьево» состоялось открытие первой быстрой зарядной станции для электромобилей, передает в субботу корреспондент РИАМО.

«Сегодня очень важный для нас день. Сегодня мы открываем первую быструю зарядную станцию на территории Московской области. Это важно, потому что мы пытаемся сделать из Московской области территорию электромобильности», - сказал журналистам министр энергетики Московской области Леонид Неганов.

Он добавил, что план созданию такой территории реализуется уже несколько лет. На первом этапе создавалась опорная сеть средних зарядок, где водителю требовалось три-четыре часа, для того чтобы существенно пополнить заряд электромобиля. Но такая сеть не позволяло комфортно использовать электрический транспорт.

По словам Неганова, поэтому следующим этапом стало повышение мобильности электротранспорта путем создания сети быстрых зарядных станций. Также до конца года зарядки для таких автомобилей появятся и в дворовых территориях.

«Сегодня знаковое событие - мы открываем первую российскую сеть зарядных станций. Параллельно мы открываем еще две станции, всего за сегодня три. Одна в Химках, другая в городском округе Домодедово и одна открывается по направлению Новой Риги. Всего в этом году мы откроем 10 подобных станций», - сказал заместитель генерального директора АО «КРЭТ» Максим Моторин.

Генеральный директор ТД «Нефтьмагистраль» Кирилл Малинин отметил, что компания всегда идет в ногу со временем, и кроме традиционных видов топлива на заправках можно заправиться сжиженным углеводородным газом. Сейчас у компании планы по созданию и открытию мини-заводов по сжижению природного газа.

Заместитель главного инженера «Шереметьева» Максим Маслов отметил, что аэропорт полностью поддерживает правительство Московской области в рамках развития сети зарядных станций. Потому что такие технологии существенно облегчат доступ к аэропорту.