РИАМО (БАЛАШИХА) – 9 июн. На улице Гидрогородок в микрорайоне Кучино в Балашихе вскоре появятся цветочные клумбы, скамейки и урны, ранее там была стихийная свалка мусора, сообщается на сайте администрации горокруга.

Ранее на месте стихийной свалки были установлены мусорные контейнеры, потом их перенесли во двор многоквартирных домов. Но жители частных домовладений, проезжающие по улице Гидрогородок, не перестали выбрасывать мусор на место бывшей контейнерной площадки.

«Чтобы не допустить дальнейших случаев выброса мусора на эту территорию (улица Гидрогородок, микрорайон Кучино – ред.), здесь дополнительно установят камеры видеофиксации и стенд с надписью: «Выброс мусора запрещен». Работы должны завершить до 20 июня», – сказал начальник территориального отдела по южной Балашихе Вадим Кузнецов на встрече с жителями микрорайона Кучино.

Он добавил, что до конца августа на пересечении улиц Гидрогородок и Народной дополнительно обустроят площадку для сбора мусора. Кузнецов пояснил, что у собственников частных домовладений по закону должны быть заключены договоры с мусоровывозящей компанией.

«Комиссия с участием представителей администрации Балашихи, мусоровывозящей компании и Госадмтехнадзора проведет рейд для проверки договоров на вывоз мусора. За отсутствие договора собственники могут быть оштрафованы на 5 тысяч рублей», – отметил Кузнецов.

Ранее глава Балашихи Сергей Юров поручил ликвидировать все стихийные свалки мусора в городском округе и провести благоустройство убранных территорий.