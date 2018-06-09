РИАМО - 9 июн. Суды первой и апелляционной инстанций поддержали решение Московского УФАС о признании ОАО «РЖД» нарушителем антимонопольного законодательства в части злоупотребления доминирующим положением, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по столице.

Ранее ведомство установило, что ОАО «РЖД» проигнорировало свою обязанность как перевозчика по обеспечению охраны энергетических газов – пропана и бутана. Монополист запретил принимать их к отправке в случае отсутствия у грузоотправителя договора с ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ» на сопровождение и охрану грузов. По действующему законодательству охрану грузов в пути следования и на станциях обеспечивает перевозчик.

«Исключение из этого правила составляют грузы, охрану и сопровождение которых должен обеспечить отправитель или получатель в силу договора либо устава железнодорожного транспорта РФ. Вместе с тем энергетические газы не входят в перечень таких грузов. Московское УФАС России признало ОАО «РЖД» нарушившим закон о защите конкуренции и выдало компании предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства», – говорится в сообщении.

ОАО «РЖД» предприняло попытку оспорить вынесенные ведомством акты, однако арбитражные суды подтвердили законность выводов столичного антимонопольного органа.

В ближайшее время будет вынесено решение о сумме штрафа ОАО «РЖД» в соответствии с частью 2 статьи 14.31 КоАП РФ.