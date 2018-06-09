РИАМО - 9 июн. Правоохранительные органы готовы к проведению праздника Ураза-байрам в Москве, для координации действий по обеспечению безопасности на базе столичного главка МВД России будет создан временный оперативный штаб, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«Мероприятия одного из важнейших мусульманских религиозных праздников – Ураза-байрама (Праздник разговения) - пройдут 15 июня 2018 года на семи площадках в шести административных округах города Москвы: в ЦАО (Московская соборная мечеть, Историческая мечеть); СВАО (Духовно-просветительский комплекс мечетей «Ярдам» и «Инам»); ЗАО (Мемориальная мечеть на Поклонной горе «Шухада»); ВАО (павильон №2 ПКиО «Сокольники»); ЮАО (Спортивная площадка на территории Братеевского каскадного парка); ЮЗАО (земельный участок у Бутовского лесопарка)», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что вопросы обеспечения условия проведения праздничных мероприятий, в том числе введения временных ограничений или перекрытий движения транспорта, были проработаны в ходе совещаний департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы совместно с департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, префектурами административных округов, организаторами праздничных мероприятий с участием заинтересованных городских служб и правоохранительных органов.

«Согласно планам, до начала празднования в полном объеме будет выполнен комплекс мероприятий антитеррористической защищенности, в том числе – обследование прилегающих территорий с использованием инспекторов-кинологов со служебными собаками. При входе на площадки будет организована работа контрольно-пропускных пунктов, на которых сотрудники полиции будут осуществлять досмотр граждан. Всего в обеспечении общественного порядка и безопасности в местах проведения религиозного праздника задействуется наряд в количестве более 4 тысяч человек, 125 рамочных металлодетекторов, более 3 тысяч металлических ограничительных барьеров», - отметил сотрудник пресс-службы.

Он заключил, что для осуществления координации действий правоохранительных структур Москвы, оперативного реагирования на возможные изменения обстановки, контроля мероприятий на базе ГУ МВД России по Москве будет создан временный оперативный штаб.

Ураза-байрам – исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. Традиция празднования дня разговения ведет свое начало со времен пророка Мухаммеда с 624 года. В день праздника мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву, готовят традиционные блюда, а после молитвы накрывают праздничные столы, приглашают в гости соседей, родственников и друзей.