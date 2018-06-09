РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 9 июн. Жители подмосковного Жуковского 12 июня смогут посетить праздничный концерт в честь Дня России и увидеть выступления приглашенных звезд и местных творческих коллективов, сообщается на сайте администрации городского округа.

Праздничный концерт пройдет под девизом «Страна моя – моя Россия».

«Двенадцатого июня в 12:00 в Парке культуры и отдыха (в Жуковском - ред.) состоится праздничный концерт, на котором выступят лучшие творческие коллективы города, а также приглашенные артисты – московская группа «Рок-синдром». В ее составе гитарист-виртуоз Сергей Горбунов и бас-гитаристка Алена Полтавская. Они являются лауреатами и дипломантами многочисленных международных, всероссийских фестивалей и конкурсов, в том числе правительства Москвы», – говорится в сообщении.

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.