РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июн. Коммунальные службы убрали ветку, которая из-за порыва ветра упала на автомобиль в поселении Октябрьский подмосковных Люберец, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник управления благоустройства администрации городского округа.

Восьмого июня на припаркованный автомобиль на улице Ленина упала отломившаяся из-за сильного ветра ветка. Очевидцы отметили, что автомобиль при этом серьезно не пострадал.

«Ветка упала на территории парковки «Макдоналдса». В настоящее время последствия происшествия устранены», - сказал сотрудник.

Днем 8 июня в Люберцах прошел дождь с ветром. Порывы достигали 14-19 метров в секунду. Сотрудники МЧС попросили автовладельцев парковать машины вдали от деревьев и столбов.