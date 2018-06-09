РИАМО - 9 июн. Центры информирования по переселению граждан, переезжающих в рамках программы реновации, открылись сегодня на северо-востоке Москвы, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по градостроительной политике и строительству.

«Переселенцы из домов по Осташковской улице, 9, корпус 2 и корпус 3, смогут получить все необходимые консультации в центре информирования на улице Летчика Бабушкина, 39. А жители старой пятиэтажки с улицы Полярной, дом 3, корпус 1 должны обращаться в центр, расположившийся на этой же улице в доме 1, корпус 2», - сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Как и планировалось, центры информирования по переселению граждан открылись в 9:00 по московскому времени. Специалисты управ районов Бабушкинский и Южное Медведково проинформировали участников программы реновации об открытии центров заранее, и в результате жители смогли спланировать свои выходные и прийти в удобное время.

По словам Левкина, например, в районе Бабушкинский первые посетители начали приходить к центру информирования заранее, и к 9:00 примерно 20 человек ожидали его открытия. В центре работают специалисты департамента городского имущества, Фонда реновации, префектуры Северо-Восточного административного округа Москвы и районных управ.

«Мы приняли решение, что в первые два дня - субботу и воскресенье центры будут работать без перерыва с 9:00 до 21:00», - уточнил руководитель департамента.

Он напомнил, что на данный момент в СВАО для переселения граждан по программе реновации передано четыре дома: район Бабушкинский, улица Летчика Бабушкина, дома 39 и 41, район Южное Медведково, улица Полярная, дом 1, корпус 2, а также улица Дежнева, дом 26. Туда переедут жители трех старых пятиэтажек (276 квартир).

Программа реновации жилья касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас программа насчитывает 5171 дом. Городские власти утвердили 242 площадки для строительства «стартовых» домов с градостроительным потенциалом в 3,6 миллиона квадратных метров. Этот перечень не является окончательным и будет дополняться.