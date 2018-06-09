РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 9 июн. Для юных жителей Орехово-Зуева 14 июня пройдет бесплатный мастер-класс по рисованию подсолнуха отпечатками картофеля, сообщается на странице детской библиотеки «Аз-Буки» МУК «ДК на площади Пушкина» в соцсети «ВКонтакте».

По данным Орехово-Зуевского информагентства, мероприятие начнется в 17:00. Мастер-класс пройдет по адресу: детская библиотека «Аз-Буки», улица Галочкина, дом №6.

«Желательно принести с собой цветной картон, одну картофелину, гуашь, клей, чечевицу», – говорится в сообщении.

Организатором мероприятия выступил детский клуб по интересам «Островок». На него приглашаются дети в возрасте от 6 до 14 лет и их родители. Телефон для справок: 8(496)422-24-91.