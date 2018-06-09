РИАМО - 9 июн. Внеочередная конференция Московского областного отделения партии «Единая Россия» стартовала в Мособлдуме, на ней планируется выдвинуть кандидата на должность губернатора Подмосковья, передает корреспондент РИАМО.

«Конференция объявляется открытой. На конференции зарегистрировано около 330 делегатов от 60 местных отделений», - сказала секретарь регионального отделения партии Лидия Антонова.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области — руководитель администрации губернатора Михаил Кузнецов, кворум имеется, порядок голосования традиционный.

По результатам тайного голосования делегаты конференции должны будут выдвинуть кандидата на должность губернатора Московской области на выборах 9 сентября 2018 года. Выдвижение кандидата состоится в рамках предварительного голосования «Единой России».

Делегаты будут выбирать из следующих кандидатов: Роман Володин – член регионального политсовета подмосковного отделения «Единой России», председатель общественного совета федерального партийного проекта «Безопасные дороги» в Московской области; Андрей Воробьев – член бюро высшего совета «Единой России», губернатор Московской области; Валентина Кабанова – член президиума регионального политсовета подмосковного отделения «Единой России», депутат Госдумы Федерального собрания РФ; Александр Лысенко – сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Московской области, научный руководитель и председатель правления Национального центра проблем инвалидности, эксперт ОНФ по делам инвалидов; Александр Толмачев – член регионального политсовета подмосковного отделения «Единой России» «Единой России», депутат совета депутатов городского округа Луховицы.

Победителем предварительного голосования станет кандидат, набравший простое большинство голосов. Каждый делегат может проголосовать за одного кандидата. Победитель станет известен непосредственно на конференции. После утверждения результатов конференцией победитель предварительного голосования будет считаться выдвинутым кандидатом на пост губернатора Подмосковья от «Единой России».

Кроме участия в голосовании, делегатам внеочередной конференции предстоит решить ряд организационных вопросов, связанных с участием «Единой России» в выборах.