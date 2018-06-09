РИАМО - 9 июн. Следователи попопросят суд арестовать мужчину, который подозревается в покушении на убийство 11-летней девочки на западе Москвы, сообщается в ТамТам-канале Следственного комитета РФ.

Днем 8 июня в подъезде одного из жилых домов по 4-му Очаковскому переулку в Москве было совершено нападение на 11-летнюю девочку. Возвращаясь домой после прогулки во дворе, девочка зашла в подъезд, куда за ней проник незнакомый мужчина. По неустановленным причинам злоумышленник нанес ребенку проникающее ножевое ранение. По предварительным данным, нападению не предшествовало каких-либо конфликтов между ними.

«Сегодня следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте мужчины, подозреваемого в покушении на убийство 11-летней девочки на западе Москве», – говорится в сообщении.

По данным СМИ, подозреваемого Виктора Косячкина задержали в автобусе под Владимиром. Он был судим за групповое изнасилование и три года скрывался с 1995-го по 1998-й.

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