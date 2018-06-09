РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июн. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в пятницу на своей странице в Instagram призвал соискателей премии «Наше Подмосковье» из городского округа защитить свои проекты 13 и 14 июня.

«Тринадцатого и 14 июня с 10:00 до 18:00 в городском округе Люберцы пройдут презентации проектов премии губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье». Место проведения - Дворец спорта «Триумф». Приглашаю всех участников конкурса общественных инициатив представить и защитить свои проекты», - говорится в сообщении.

Он добавил, что соискатели премии из Люберец смогут доказать, что они лучшие и достойны победы.

Всего в Люберцах было подано 1 810 проектов. В категории «Инициатива» подали 1 655 заявок, «Команда» – 124. В категории «Объединение» – 15 проектов, в «Сообществе» – 16.

Ежегодная премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым с целью поддержки социальных инициатив жителей региона. Премия присуждается за реализованные социальные проекты, направленные на развитие области. За пять лет в конкурсе приняли участие более 150 тысяч человек и 10 тысяч стали лауреатами. Они получили денежные премии в размере до 500 тысяч рублей.