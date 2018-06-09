РИАМО - 9 июн. Обновленный проект благоустройства придомовой территории проблемного объекта АО «СУ-155» в Новых Черемушках включает три игровых площадки, детскую велодорожку и экопарковки, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

На строительной площадке дома «СУ-155» по адресу: район Новые Черемушки, квартал 10С, корпус 8 (ЮЗАО), достройку которого курирует ООО «РК Строй» (входит в структуру АКБ «Российский капитал»), прошло выездное совещание с участием специалистов Москомстройинвеста.

«Мы сейчас переделываем план благоустройства территории. Согласно проекту, предварительно получается обустроить две небольших детских площадки, спортивную площадку на одно кольцо, детскую велодорожку общей длиной 400 метров, прогулочную зону с лавочками», - сказал представитель ООО «РК Строй».

По его словам, план благоустройства предполагает озеленение и обустройство цветочных клумб, создание дополнительных островков зелени в виде экопарковок на стилобате комплекса, искусственных холмиков и клумб.

«Кроме того, на территории комплекса планируется создать доступную среду для маломобильных жителей, мам с колясками», - добавил он.

В настоящее время на стройплощадке работают 375 человек, работа ведется в одну смену, однако примерно через полтора месяца застройщик планирует выйти на круглосуточный график работы.

В настоящее время строительные работы на объекте идут согласно утвержденной дорожной карте. Завершены работы по расширению и усилению фундаментной плиты, начаты работы по усилению грунтов, продолжается отделка фасадов и остекление окон, в корпусах практически завершен монтаж вентиляционных, канализационных сетей, сетей водоснабжения.

«Через две недели активно приступим к монтажу электрических сетей. Индивидуальный тепловой пункт планируем собрать к началу отопительного сезона», - добавил представитель компании-генподрядчика.

«СУ-155» через аффилированные жилищно-строительные кооперативы вело в Москве строительство многоквартирных жилых домов по шести адресам: в районе Новые Черемушки, квартал 10С, корпус 8, районе Северное Чертаново, корпус 2АБВ, районе Фили-Давыдково, квартал 69, корпус 2, районе Нагатино-Садовники, микрорайон 1, корпус 29Б, городском округе Щербинка, улица Железнодорожная, дом №39, корпуса 1, 2 и улица Бочкова, владение 11А, корпуса 15, 23. По данным объектам сроки строительства не соблюдались, разрешительная документация отсутствовала.

Первый из проблемных объектов «СУ-155 в Москве» – в районе Фили-Давыдково – введен в июле 2017 года. На 2018 год запланирован ввод в эксплуатацию объектов в районах Новые Черемушки и Нагатино-Садовники. Функция по достройке объектов возложена на структуру АКБ «Российский капитал» – ООО «РК Строй».