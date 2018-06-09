РИАМО - 9 июн. Круглогодичную горку с подъемником для катания на тюбингах установят в июле в столичном парке «Кузьминки-Люблино», сообщается на сайте RosTender.info.

«Администрация парка объявила тендер по выбору подрядчика для установки конструкции, стоимость которой составляет 19,6 миллиона рублей. Заявки на участие принимаются до 25 июня, 28 июня планируется подвести его итоги», - говорится в сообщении.

Горка будет иметь три трассы для спуска разной скорости, общая их протяженность составит 260 метров. На верхней площадке установят деревянную эстакаду с зонами разгона разного наклона. Горка будет оборудована подъемным механизмом – ленточным траволатором.

Ранее на официальном сайте мэра столицы сообщалось, что обновленную скульптуру «Моя семья», прозванную в народе «Ладошки», вернут в парк 50-летия Октября в Москве до конца июня. Это яркая инсталляция из четырех ладоней, которые символизируют семью. Самая большая, синяя, принадлежит папе, красная поменьше — маме. Две маленькие, желтая и зеленая, – детские ладошки.