РИАМО - 9 июн. Более 7 тысяч выпускников Подмосковья в пятницу и в среду, 14 июня, сдают устную часть единого государственного экзамена по иностранным языкам, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Девятого и 13 июня 2018 года более 7 тысяч выпускников 11-х классов Подмосковья сдают устную часть ЕГЭ по иностранным языкам. Для проведения экзамена задействовано 165 ППЭ (пункт приема экзамена – ред.), оборудованных в соответствии с установленными требованиями. За ходом проведения экзаменов наблюдают 408 общественных наблюдателей», - отмечается в сообщении.

Устная часть экзамена (говорение) проходит в специально оборудованных лингафонных кабинетах либо компьютерных аудиториях, где каждое место оснащено специальной гарнитурой. Испытание занимает 15 минут. За это время выпускники должны будут продемонстрировать понимание устной речи и умение вести диалог.

Максимальные 100 баллов можно получить, если участник ЕГЭ сдаст, помимо письменной части, которая оценивается максимум в 80 баллов, также и устную часть - «Говорение», которая может быть оценена максимум в 20 баллов.

Узнать свои результаты участники ЕГЭ смогут не позднее 5 июля 2018 года.

Основной период сдачи ЕГЭ в России стартовал 28 мая с экзаменов по географии и информатике. На участие в экзаменах в основной период в России зарегистрировалось более 731 тысячи человек, из них 645 тысяч – выпускники текущего года. Число участников основного периода ЕГЭ в этом году на 30 тысяч больше, чем годом ранее. Экзамены пройдут во всех субъектах РФ, а также в 51 стране за рубежом. В частности, в Московском регионе экзамены напишут свыше 90 тысяч одиннадцатиклассников, из них 32694 выпускника подмосковных школ.