Редакция РИАМО продолжает следить за событиями в Интернете. На этой неделе Иван Ургант запустил в сети флешмоб «Усы надежды» в поддержку тренера российской сборной, состоялась очередная презентация Apple, на которой один из слайдов стал мемом. Также пользователи сети активно обсуждали «Прямую линию» 2018 с Владимиром Путиным и новую серию «Простоквашина».

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Флешмоб «Усы надежды»

A post shared by Иван Ургант (@urgantcom) on Jun 5, 2018 at 10:31am PDT

Иван Ургант в своей передаче «Вечерний Ургант» запустил флешмоб «Усы надежды» в поддержку сборной России и ее тренера Станислава Черчесова. В рамках акции Ургант призывает зрителей «отрастить» усы и выложить фото в соцсети с хэштегом #усынадежды. И, кажется, флешмоб пользователям соцсетей понравился. В инстаграме под хэштегом #усынадежды размещено уже около 2,5 тысяч постов.

Акцию поддержал, в том числе, лидер ЛДПР Владимир Жириновский

A post shared by Владимир Жириновский (@zhirinovskiy) on Jun 6, 2018 at 7:29am PDT

«Ваня Ургант – балагур, но вообще-то предложил очень правильную вещь. Сейчас, когда в России проходит главное международное соревнование года – Чемпионат мира по футболу – несмотря на все ошибки и проблемы, мы должны поддержать нашу команду. Зачем нам самим себе портить настроение прямо во время праздника? Со всеми проблемами разберемся после, а сейчас нужно просто пожелать удачи русским футболистам и их тренеру Станиславу Черчесову», - написал Владимир Вольфович в Instagram.

Не остались в стороне от футбола даже балерины Большого театра, а также группа «Фрукты».

A post shared by Vera (@borisenkova_vera) on Jun 6, 2018 at 2:12am PDT

A post shared by Светлана Объедкова (@svetlana.obedkov) on Jun 8, 2018 at 12:43am PDT

A post shared by Arina (@ar.galkina2017) on Jun 6, 2018 at 2:06am PDT

A post shared by Саша Даль (@sasha_dalle) on Jun 5, 2018 at 12:35pm PDT

A post shared by Ян Телятников (@telyatnikoff) on Jun 8, 2018 at 12:49am PDT

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Мем со словом «No»

Очередная презентация Apple, которая прошла на конференции разработчиков 4 июня, стала поводом для появления мема. На презентации Apple представила лишь новые версии операционных систем, чем разочаровала журналистов, а также задала сама себе вопрос, будут ли объединены операционные системы macOS и iOS – и ответила слайдом со словом «No.» («Нет»). Теперь пользователи соцсетей по всему миру используют этот мем как способ выразить неоправданные ожидания.

Просто отвратительная #WWDC18!

Ни одного действительно интересного анонса за всю конференцию, зато теперь есть ТЕМНАЯ ТЕМА OS и МЕМОДЖИ. Джобс приди, порядок наведи! pic.twitter.com/C6289Hga0h — Emil Imrani (@emilimrani) June 4, 2018

Перестанут ли глупые люди из интернета путать презентацию для разработчиков с презентациями для потребителей? pic.twitter.com/zEf3JpoxnS — Vadim Elistratov (@great_laziness) June 4, 2018

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Странные вопросы Путину

7 июня состоялась очередная «Прямая линия с Владимиром Путиным», которая прошла в 16-й раз и продлилась почти 4,5 часа. За ответами президента внимательно следили не только журналисты, но и пользователи соцсетей. Больше всего они шутили над Валерием Газзаевым, который вместо вопроса высказал пожелание, над российскими видеоблогерами, которые тоже решили пообщаться с Путиным, и вопросом про говядину.

— Вопрос ваш в чем?

— Хочу чтоб Святой Георгий вам помогал, и хранил вас Николай чудотворец!#Прямаялиния pic.twitter.com/qDJVvPydD0 — За себя и за Сашку (@VnukArtemovich) June 7, 2018

Рубрику "Оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете?" можно закрывать. Выступить лучше - невозможно https://t.co/22unSLgSfT — Юрий Дудь (@yurydud) June 7, 2018

В частности, среди обращений, которые решил зачитать сам президент, был вопрос о том, почему мясо коровы называется говядиной. Путин переадресовал его зампреду правительства РФ по сельскому хозяйству Алексею Гордееву, который затруднился ответить. «Вот видите, а люди хотят, чтобы я ответил», - сказал Путин.

Нет, ты всё же расскажи, почему я говядина?))) pic.twitter.com/VbDSZtzXKE — Ольга Томина (@rentlain) June 7, 2018

Также недоумение пользователей вызвал вопрос блогера Натальи Красновой из Челябинска, которая заявила, что она кандидат наук и «адекватный, казалось бы, человек», но работает блогером, и не пора ли сделать блогинг официальной профессией. В Youtube многие посчитали вопрос глупым и отметили, что в 38 лет такие вопросы не задают. «Пора поставить блогеров на налоговый учет, правильно Наташ?», - прокомментировал ролик Victor Ya.

Евгений Тимашов Наталья, пол Челябинска в шоке !!!

Evgeny Muratov Лучше бы она ничего бы не спрашивала!

Victor Ya Пора поставить блогеров на налоговый учет, правильно Наташ?)

ИВАН ИВАНОВИЧ вы заметили, Путин обратил внимание, что ей не 38 лет? Потому что в 38 такие тупые вопросы не задают )))))

ИВАН ИВАНОВИЧ Взрослая, кандидат наук, а такой тупой вопрос задала. Выть начнет, когда налоги влупят под 30-40% от дохода. Иди работай, а не языком чеши, будешь налоги платить и профессия будет. Кстати, аудитории в 2 миллиона я не заметил на ее канале.

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Третья серия «Простоквашино»

Киностудия «Союзмультфильм» на этой неделе выпустила третью серию мультфильма «Простоквашино» в продолжение легендарного советского мультика. По сюжету, в Простоквашине идут проливные дожди. Из-за этого коровы загрустили и перестали давать молоко. Новый персонаж мультфильма Таматама мастерит из холодильника солярий и спасает ситуацию. За два дня новая серия набрала более 400 тысяч просмотров и более тысячи комментариев на Youtube. Хотя сначала новое «Простоквашино» раскритиковали, сейчас многим пользователям соцсетей мультфильм начинает нравиться, но конечно, нашлись и те, кто считает, что до оригинала новые серии не дотягивают, так как в них перебор с новыми технологиями, а кто-то заявил, что аниматоры «насилуют детство».

Никита Отинов Пожалуйста. Умоляю! Прекратите! Вы портите шедевр, нету ни сюжета, ни морали, нет той доброй атмосферы. Создайте свой проект, и унижайте его, а за счёт Простоквашено выезжать не нужно.

Михаил Захаров Сейчас хотя-бы о современности меньше болтают, вообще норм стало(но до оригинала всё равно не дотягивает(

ТИМПИ Ало,здравуйте!Тут у меня насилуют детство!!!Приезжайте срочно...!

Irina K Печкин какой-то очень злой получился, надо его подобрее сделать)))) и хотелось бы поменьше акцентировать внимания на современных вещах. Они в повседневности надоели а тут ещё и в мультике 😀😀

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