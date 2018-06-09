РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 9 июн. В текущем году в подмосковном Домодедове планируют отремонтировать 660 подъездов, сообщается в Instagram-аккаунте главы городского округа Домодедово Александра Двойных.

«Подрядные организации уже выполнили работы в 100 подъездах и приступили к работам в 116 подъездах», - написал Двойных.

Он добавил, что также активно продолжаются встречи с жителями по согласованию видов работ.

До конца текущего года в Подмосковье планируют отремонтировать не менее 30 тысяч подъездов. К 1 июня в регионе отремонтировали уже 5 тысяч подъездов. Лидерами по реализации программы «Мой подъезд» являются городские округа Луховицы, Павловский Посад, Красногорск, Люберцы, Балашиха, Королев, Мытищи, Кашира, Реутов, Лыткарино. В этих муниципальных образованиях по итогам первых 5 месяцев 2018 года работы ведутся с опережением графика.