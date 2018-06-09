РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО)- 9 июн. Соревнование по женскому мини-футболу пройдет 11 июня в городском округе Ликино-Дулево на стадионе «Сокол», сообщается на странице Молодежного центра города в соцсети «ВКонтакте».

«К участию допускаются девушки от 14 до 25 лет. Состав команды – пять человек», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, начало мероприятия запланировано на 10:00. Соревнование проведут на стадионе «Сокол» по адресу: город Ликино-Дулево, Ленинский переулок, дом №1А. Мероприятие будет посвящено началу чемпионата мира по футболу.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».