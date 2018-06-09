РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 9 июн. Глава городского округа Домодедово Александр Двойных поздравил горожан в преддверии Дня России, он пожелал им крепкого здоровья, благополучия и успехов, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

День России – 12 июня – государственный праздник Российской Федерации. Отмечается ежегодно с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.

«Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с Днем России! Этот день объединяет всех, кто искренне любит свою Родину – страну с великой историей, огромным потенциалом и хорошим будущим. <…> Мы гордимся малой частицей большой страны – Домодедовской землей, стремимся сделать ее лучше, создать более современные и комфортные условия для жизни, отдыха и труда», – сказал Двойных.

Он пожелал жителям горокруга крепкого здоровья, благополучия, успехов и новых побед.

«Верю, что этот праздник еще больше укрепит дух единства, поможет сохранить традиции добрососедства народов России, придаст силы и поддержит наш созидательный настрой!» – заключил глава муниципалитета.