РИАМО - 9 июн. Почтовый блок с изображением стадионов и достопримечательностей городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, выйдет в обращение в день начала соревнований – 14 июня, говорится в сообщении АР «Марка».

«Четырнадцатого июня в почтовое обращение выйдет блок, посвященный чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России. На почтовом блоке представлено стилизованное изображение футбольного мяча с нанесенными на него видами стадионов и достопримечательностей городов – организаторов чемпионата мира, а также официальная символика чемпионата мира. Почтовый блок выходит в двух формах выпуска – без перфорации марки в блоке (беззубцовая) и с перфорацией», – говорится в сообщении.

Дополнительно к выпуску почтового блока АО «Марка» издаст конверт первого дня и изготовит штемпели первого дня для всех городов-организаторов.

Художник-дизайнер блока – О. Савина. Номинал: 100 рублей. Тираж: 530 тысяч экземпляров.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 – 21-й чемпионат мира по футболу, который пройдет в 11 крупнейших российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года. Команды-участники разбиты на восемь групп по четыре команды в каждой. Всего на турнире будет сыграно 64 матча, из них: 48 в групповом этапе, 16 в плей-офф, где будет определен победитель, а также команды, занявшие второе, третье и четвертое места. Финальный матч чемпионата мира состоится 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве.