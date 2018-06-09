РИАМО - 9 июн. В Москве на территории аэропорта «Внуково» появился первый автомат по продаже SIM-карт, который использует биометрическую систему распознавания лиц, говорится в сообщении пресс-службы мобильного оператора Tele2.

«В России уже есть терминалы, выдающие SIM-карты. Однако в отличие от них, симкомат Tele2 использует биометрическую идентификацию и может выдавать SIM-карты любым потребителям, а не только дополнительные к существующему договору», - говорится в сообщении.

Автомат по продаже SIM-карт может подключить к сети Tele2 любого российского или иностранного гражданина при наличии действующего паспорта. Комплекс сканирует паспорт, встроенная 3D-камера сравнивает фотографию с лицом будущего абонента, а специальный модуль распознает текстовую информацию и заполняет поля договора об оказании услуг.

Основа комплекса – специализированный сканер паспортов, который позволяет за 3 секунды отсканировать страницу паспорта в трех диапазонах – видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом. Система исключает любую возможность использования недействительного паспорта или несовпадения личности владельца паспорта и человека, который желает подключиться.

Автомат работает следующим образом. Клиент прикладывает страницу паспорта с фотографией к сканеру, после чего изображение сравнивается с владельцем. Затем клиент прикладывает к устройству вторую страницу документа – модуль считывает персональные данные и заполняет договор. Пользователь проверяет электронную копию документа и в случае согласия принимает условия. После этого на мониторе появляется окошко для электронной подписи. Пользователь расписывается на экране, а система сверяет подпись с образцом в паспорте. Затем симкомат отправляет клиенту подписанный договор через СМС и выдает SIM-карту.

В скором времени в симкомате Tele2 абоненты смогут выбрать тариф и красивый номер, пополнить баланс. Автомат также будет выдавать SIM, заказанные онлайн, восстанавливать потерянные карты и предоставлять детализацию счета в электронном виде.