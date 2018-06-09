РИАМО - 9 июн. В Москве во время чемпионата мира по футболу 100 автобусов «Мосгортранса» будут курсировать на 45 регулярных маршрутах с символикой мундиаля и с изображениями главных городских достопримечательностей, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы перевозчика.

«Мосгортранс» забрендирует 100 автобусов к чемпионату мира по футболу. На транспорт нанесут символику чемпионата, а также изобразят главные городские достопримечательности, оформление будет выдержано в общей стилистике мундиаля», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что более 600 автобусов, троллейбусов и трамваев, работающих вблизи стадионов и в центре Москвы, отметят специальными стикерами.

«Транспорт с символикой чемпионата мира FIFA 2018 будет курсировать на 45 регулярных маршрутах, а также на восьми специальных маршрутах-шаттлах, которыми болельщики смогут бесплатно воспользоваться в дни матчей», - добавил собеседник агентства.

Кроме того, он напомнил, что для бесплатного проезда болельщики должны иметь при себе FAN ID (паспорт болельщика) и билет на матч, которые необходимо предъявить контролеру.

«Волонтеры и представители FIFA смогут бесплатно пользоваться наземным транспортом столицы в течение всего периода проведения чемпионата мира. Для этого они получат специальные билеты в аккредитационных центрах», - отметил сотрудник пресс-службы «Мосгортранса».

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках».