РИАМО – 9 июн. Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет заключения за взятку, начал отбывать наказание в колонии строгого режима в Тверской области, передает РИА Новости.

«ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний – ред.) информацию о нахождении Алексея Улюкаева не может раскрыть даже правозащитникам в связи с нормами законодательства. Однако от других осужденных мы узнали, что Улюкаев находится в колонии №1 Тверской области. Это колония строгого режима, однако в ней мало рецидивистов. Больше именно «первоходок», — сказала заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

По ее словам, сейчас Улюкаев находится на карантине, но скоро его переведут в обычную камеру.

Улюкаева задержали при получении взятки в размере 2 миллионов долларов за выданную Минэкономразвитием России положительную оценку, позволившую компании «Роснефть» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций компании «Башнефть» в размере 50%.

Улюкаев приговорен к восьми годам в колонии строгого режима. Замоскворецкий суд, вынесший 15 декабря свой вердикт, также обязал его выплатить штраф в размере 130 миллионов рублей (эквивалент полученных 2 миллионов долларов) и запретил экс-чиновнику занимать должности в органах госвласти в течение восьми лет после освобождения. Позднее Мосгорсуд смягчил приговор, исключив из него запрет занимать должности, связанные с выполнением ряда функций в госорганах и муниципальных учреждениях.