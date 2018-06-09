РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июн. В парке поселения Малаховка подмосковных Люберец 10 июня пройдет дог-шоу, на котором питомцы пройдут в своих костюмах, мероприятие начнется в 18:00, сообщается в Instagram-аккаунте парка.

«Десятого июня приглашаем в парк культуры и отдыха Малаховки на воскресную программу «День семейного отдыха». В программе будет дог-шоу для четвероногих друзей. В его рамках состоится выставка костюмов. Начало в 18:00», – говорится в сообщении.

Также для гостей праздника пройдет концерт «Хорошее настроение». На нем выступят музыканты, петь и играть они будут вживую. После концерта состоится вечерний кинопоказ.