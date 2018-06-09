РИАМО - 9 июн. Проспект Академика Сахарова и улицу Маши Порываевой в столице закроют для движения автотранспорта 10 июня в связи с проведением митинга оппозиции, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Перекрытие движения в связи с проведением массового мероприятия. Участок: проспект Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой и саму улицу Маши Порываевой. Период: 10 июня с 11:00 до 16:00», - говорится в сообщении.

Для движения на этих участках закроют полностью все полосы.

На проспекте Академика Сахарова 10 июня пройдет митинг оппозиции, согласованный с властями города.