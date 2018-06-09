РИАМО - 9 июн. В День России в Москве и Подмосковье воздух прогреется до 24 градусов, могут пройти кратковременные дожди, РИАМО в субботу ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«В День России, 12 июня, у нас утро будет прохладное – 4-9 градусов, но днем воздух прогреется до 19-24 градусов», - сказал Цыганков.

Также он отметил, что не исключены кратковременные дожди.

По словам синоптика, в воскресенье в Московском регионе воздух прогреется до плюс 12-17 градусов, в понедельник максимальная температура воздуха составит 19 градусов тепла.

День России – 12 июня – государственный праздник Российской Федерации. Отмечается ежегодно с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.