РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июн. В субботу утром на Новорязанском шоссе в подмосковных Люберцах и в поселении Октябрьский образовалась пробка длиной 11 километров, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, движение по Новорязанскому шоссе в сторону области сильно затруднено. Длина затора составляет 11 километров. Он начинается возле СНТ «Ветеран-1» и заканчивается в конце поселения Октябрьский.

Пробка на данном участке образовалась в том числе и из-за ДТП. Недалеко от пересечения Новорязанского и Рязанского шоссе в сторону области столкнулись автомобили.

Заторы также образовались на Октябрьском проспекте Люберец, улицах Кирова, Калараш, Авиаторов. Кроме того, есть затруднения движения в микрорайоне Городок Б, на улицах Калинина, Побратимов и Комсомольском проспекте.

В Краскове Люберец тоже образовался затор из-за ДТП. Небольшая пробка есть на Егорьевским шоссе в сторону области. В Малаховке есть небольшие затруднения движения на Быковском шоссе.

В Котельниках пробку зафиксировали на пересечении Новорязанского и Дзержинского шоссе. Также заторы отмечаются на Котельнической, Новой и Кузьминской улицах. В Дзержинском движение немного затруднено на улицах Лесной, Академика Жукова, Садовой, Шама и Строителей. Есть пробка на Денисьевском проезде.