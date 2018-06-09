РИАМО - 9 июн. На участке трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург в Новгородской и Тверской областях возникли перебои с поставкой топлива на АЗС, водителям рекомендуют заблаговременно запастить горючим, говорится в сообщении пресс-службы ГК «Автодор».

На временных АЗС контейнерного типа, установленных на участках трассы М-11 в Тверской и Новгородской областях, по техническим причинам возникли перебои в работе, оператор автозаправочных комплексов не смог обеспечить непрерывную возможность подачи и реализации топлива для автомобилистов.

«Мы рекомендуем учитывать количество топлива в баках перед выездом на дальние расстояния. Протяженность всего сквозного участка в Тверской и Новгородской областях – более 330 километров. Даже при расходе топлива на трассе в 10 литров на 100 километров потребуется более 30 литров, это больше половины бака обычной легковой машины. А при высокой скорости расход топлива может вырасти, поэтому рекомендуем заправлять машину до полного бака перед дальней поездкой», - отмечается в сообщении.

Кроме того, на трассе работают аварийные комиссары, которые помогут в сложной ситуации, номер телефона для вызова экипажа - 8-800-707-23-23. Их мобильные экипажи патрулируют участки в непрерывном режиме и всегда окажут помощь.

«Мы приносим свои извинения за эти временные трудности и просим отнестись с пониманием: в условиях сжатых сроков строительства дорожники могут открыть магистраль и гарантировать возможность быстрого и безопасного проезда по ней, но сервисные организации пока еще не создали полноценную инфраструктуру обслуживания. На это требуется время», - заключается в сообщении.