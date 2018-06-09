РИАМО - 9 июн. Собственник участка в городском округе Клин организовал карьер по добыче песка на своей земле сельскохозяйственного назначения, при этом он нарушил плодородный слой почвы, за этого его оштрафовали на 30 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Инспекторы ведомства провели проверку земельного участка площадью 7,7 гектара на предмет соблюдения требований земельного законодательства РФ.

«В ходе проверки, управлением установлен факт самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы при разработке карьера по добыче общераспространенных полезных ископаемых (песок). Снятый плодородный слой находится в отвалах вперемешку с глиняной выемкой. Разрешительные документы на производство земляных работ не предоставлены (отсутствуют)», - говорится в сообщении.

Площадь нарушенных земель составила 1,3 гектара.

Как отмечается в сообщении, за выявленные нарушения собственник земли привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.