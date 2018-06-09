РИАМО - 9 июн. В Подмосковье из-за празднования Дня России изменится график работы регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции, говорится в сообщении пресс-службы отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

«В период проведения государственного праздника, посвященного Дню России, в подразделениях Госавтоинспекции Московской области предоставление государственных услуг по вопросам регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений будет осуществляться по следующему графику: 11 июня – приемный день по предварительной записи, через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ)», – говорится в сообщении.

Кроме того, подразделения не будут работать 12 июня, а уже 13 июня будут проводить прием в обычном режиме.

День России – 12 июня – государственный праздник Российской Федерации. Отмечается ежегодно с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.