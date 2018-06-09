РИАМО - 9 июн. В Рузском городском округе Подмосковья следователи устанавливают обстоятельства смерти школьника, тело подростка обнаружили в электрощитовой в заброшенном детском лагере, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«Восьмого июня 2018 года на территории заброшенного детского лагеря на втором этаже трансформатора-распределителя в электрощитовой обнаружено тело 15-летнего мальчика. По данному факту следственным отделом по городу Руза ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. Предварительная причина смерти - поражение электрическим током», - отмечается в сообщении.

В настоящее время запланировано проведение комплекса необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти подростка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Подросток погиб из‑за неосторожности, гуляя по крыше заброшенного здания >>